Испания произвела новую поставку вооружения Украине

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Украина получила от Испании боеприпасы и зенитные ракетные комплексы Hawk. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Днём ранее врио министра обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что на Украину будут произведены поставки боеприпасов 105 и 155 калибров, крупнокалиберных пулемётов и шести новых зенитных ракетных установок Hawk.
Кроме того, она отметила, что в ноябре этого года украинские военные начнут прохождение обучения в Испании по техническому обслуживанию Hawk. Планируется обучить порядка четырёх тысяч человек.
При этом, уточняется, что уже более двух тысяч украинских военнослужащих завершили обучение в стране по другим направлениям.
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Кроме того, она отметила, что в ноябре этого года украинские военные начнут прохождение обучения в Испании по техническому обслуживанию Hawk. Планируется обучить порядка четырёх тысяч человек.
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Анастасия Чинкова