MWM: Использование «Кинжалов» на Су-34 даст РФ новые возможности на Украине

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Решение президента РФ Владимира Путина о вооружении истребителей Су-34 ракетами «Кинжал» способным существенно повысить преимущество российской стороны на территории СВО на Украине. Об этом пишет Military Watch.
В публикации говорится, что ВВС России применили ударные истребители Су-34 для запуска баллистических ракет впервые.
Автору отметили, что сейчас самолёт является наиболее дальнобойным тактическим истребителем. Кроме того, они напомнили о том, как в мае батареи Patriot противника были успешно ликвидированы Су-34 ВКС РФ.
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«Интеграция «Кинжала» на Су-34 повлияет на ситуацию на всех театрах, где развернуты эти самолеты, — от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян