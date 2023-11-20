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Всё больше бойцов Вооруженных сил Украины стали называть своим настоящим врагом киевские власти, об этом пишет военный эксперт Драго Босник в своей статье для InfoBRICS.
«По мере того как многие украинские солдаты все больше осознают, что киевский режим является их истинным врагом, их боевой дух и желание воевать падают, что еще более усугубляет и без того шаткое положение правительства Украины на поле боя», - прокомментировал ситуацию Босник.
По словам эксперта, с каждым днём всё больше и больше украинских солдат оказываются идти против россиян, защищая интересы Киева. Вооруженные силы РФ превосходят украинцев как численно, так и в качестве вооружений.
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