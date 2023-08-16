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Британская разведка MI6, с целью противостояния сотрудничеству между Россией и Африкой, собирается отправить в Африку диверсионный отряд, состоящий из украинских боевиков, передает РИА Новости.
По данным военно-дипломатического источника, служба безопасности и главное управление разведки министерства обороны Украины помогли отобрать для этого отряда 100 боевиков с опытом участия в боевых действиях на «восточном фронте». Согласно этой информации, отряд включает в себя бойцов украинских националистических и неонацистских группировок.
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Артем Кузьмин