Источник рассказал о новой системе защиты «Солнцепеков» от огня ВСУ

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Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» теперь могут привязываться к местности и выполнять точное поражение целей противника, не выходя из машины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что экипажи «Солнцепеков» для привязки к местности при стрельбе применяют новейшие программные решения.
Он добавил, что новый программно-аппаратный комплекс для тяжелых огнеметных систем разработан во ВНИИ «Сигнал» и сейчас серийно устанавливается на боевые машины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Новая система позволяет экипажу в зоне СВО оперативно привязываться к местности с марша, не выходя из машины и не расставляя стандартные артиллерийские приборы, типа буссоли. Это повышает оперативность и точность стрельбы, а также бережет экипаж машины от ответного контрбатарейного огня ВСУ — он может практически сразу сменить позицию, так как не надо собирать оборудование. Также нет проблем с привязкой на новой позиции», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян