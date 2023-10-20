«Исторически – это русские города»: В США высказались о Харькове и Одессе

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Российская армия способна взять и Харьков, и Одессу, если ей это понадобится, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Douglas Macgregor Straight.
«Они (ВС РФ), безусловно, могут взять Харьков и в конечном итоге перейти реку и захватить Одессу. Исторически это русские города, они никогда не были частью Украины», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
При этом, по словам эксперта, у российского лидера Владимира Путина никогда не было в планах приобретать новые территории. Однако, категорический отказ Украины и её союзников от переговоров вынуждает Россию продолжать боевые действия и идти вперед.
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