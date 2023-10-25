Истребители МиГ-31 готовы к патрулированию над Чёрным морем

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Истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» подготовили к патрулированию над Черным морем.
Об этом сообщает источник, близкий к МО РФ, пишет ТАСС.
В США испугались появления МиГ-31 с «Кинжалами» в Черном море. Американский журнал Military Watch писал, что патрулирующие Черное море МиГ-31 вооружены ракетами «Кинжал», которые очень сложно перехватить.
Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил ВСК РФ регулярно патрулировать акваторию Черного моря вчера.
Патрулирующие самолеты оснащены системой «Кинжал»- российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Ракеты комплекса способны поражать стационарные объекты и надводные корабли: авианосцы, крейсеры и прочую технику.
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В США испугались появления МиГ-31 с «Кинжалами» в Черном море. Американский журнал Military Watch писал, что патрулирующие Черное море МиГ-31 вооружены ракетами «Кинжал», которые очень сложно перехватить.
Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил ВСК РФ регулярно патрулировать акваторию Черного моря вчера.
Патрулирующие самолеты оснащены системой «Кинжал»- российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Ракеты комплекса способны поражать стационарные объекты и надводные корабли: авианосцы, крейсеры и прочую технику.
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Мария Фирсова