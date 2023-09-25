Истребители Су-34 нанесли удары по командным пунктам и бронетехнике ВСУ

Глава Коми Владимир Уйба объявил, что передал котенка по имени Симба матери погибшего участника спецоперации Романа Попова. Этого котенка Роман приютил во время службы в зоне военных действий. Уйба пояснил, что Симба родился у кошки по имени Венера, которую военнослужащие кормили в зоне спецоперации. После гибели Романа Попова, его вдова Мария взяла котенка к себе в Симферополь.