Истребители Су-34 нанесли удары по командным пунктам и бронетехнике ВСУ

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Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 из Центрального военного округа выполнили удары управляемыми авиационными бомбами по украинским командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами на направлении, связанном с Краснолиманом. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
По информации ведомства, применение управляемых авиационных боеприпасов позволило летчикам уничтожить укрепленные объекты и военную технику противника с высокой точностью, работая с большой высоты.
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Артем Кузьмин