Иван Охлобыстин рассказал о грозящей поддерживающим СВО артистам опасности

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Иван Охлобыстин: «Мы все готовы умереть»
Российский актёр, сценарист, писатель и режиссёр Иван Охлобыстин сообщил о том, что известные россияне, поддерживающие российских воинов и специальную военную операцию на Украине, числятся в существующих специальных списках людей, «подлежащих ликвидации».
Ранее Иван Охлобыстин назвал звёзд, осудивших проведение специальной военной операции, предателями, добавив, что подобные люди вряд ли изменятся. По словам актёра, за последнее время в России произошли серьёзные изменения, и для него начало специальной военной операции на Украине не стало неожиданностью.
«Мы все готовы умереть, по большому счёту. Мы обсуждали эту возможность с Захаром Прилепиным, да и с военкорами, которые тоже понимают. Есть списки, по которым мы подлежим ликвидации. «Певцы войны», что ли, называют нас», — сказал в проекте «Абзаца» «Так сказать» Охлобыстин.
Мелисса Тимофеева