Из Дубны на передовую отправили 5 тонн гуманитарной помощи

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Об этом врип главы муниципалитета Тихомиров доложил губернатору Воробьёву
В Дубне, как и во всём Подмосковье, особое внимание уделяют помощи участникам СВО и их семьям. Из муниципалитета на передовую отправили более 5 тонн гуманитарной помощи. Об этом временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Максим Тихомиров доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
Ранее он доложил Воробьёву, что до конца года квартиры в Дубне получат все обманутые дольщики.
«Одно из моих главных поручений – чутко относиться к семьям ребят, которые сегодня находятся на спецоперации. Их близкие у нас под патронажем. Мы чётко отрабатываем отдельно с каждой семьёй все основные возникающие вопросы», – отметил Тихомиров.
Лора Луганская