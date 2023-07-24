Из пострадавшего под украинскими обстрелами района Крыма эвакуируют людей

Фото: kremlin.ru
Из пострадавшего в результате обстрела Вооруженных сил Украины Джанкойского района Крыма эвакуируют людей, написал в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов.
Напомним, прошлой ночью в небе над Крымом средствами противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников. При этом, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
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«Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения», - прокомментировал ситуацию Аксенов.
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Евгения Парфентьева