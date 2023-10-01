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Из-за атаки со стороны ВСУ повреждены трубы канала «Северский Донец — Донбасс»

01 октября 2023, 17:33
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Мэр города Горловка Иван Приходько заявил, что из-за атаки ВСУ получили повреждения участок труб водоканала «Северский Донец – Донбасс» и фильтровальная станция. Об этом Приходько написал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что повреждения зафиксированы на участке от жилого массива «Строитель» до шахты Ленина.

Напомним, украинские военные атаковали российские позиции под видом сдачи в плен в ЛНР. При этом уточняется, что попытка украинского штурма была успешно пресечена. В ходе боев противник потерял не менее восьми человек живой силы. При этом один раненый все-таки попал в плен ВС РФ.


Ранее бойцы ВСУ повредили аммиакопровод, который находится около Купянска в Харьковской области, зафиксированы случаи отравления среди украинских военных.

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Гагин прокомментировал возможные поставки ракет Тaurus Киеву
Гагин: поставки Киеву ракет Тaurus могут развязать третью мировую войну
01 октября 2023, 17:08

Фото: iStock/3D_generator

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что возможные поставки Киеву ракет Тaurus для ударов по территории России могут спровоцировать третью мировую войну. Об этом сообщает РИА Новости.
«В бундестаге Германии снова «неймется» ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Россией. Видимо, немцы просто забыли итоги Великой Отечественной войны для нас», — пояснил Гагин.

Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что ракеты Taurus должны быть поставлены Киеву как можно скорее, а их использование ВСУ для нанесения ударов по объектам на территории России не противоречит международному праву. Она высказала глубокую, хотя и довольно парадоксальную мысль о том, что если Запад сократит или вовсе прекратит поставки оружия на Украину, то это отдалит наступление мира. 

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#сша
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#всу
#запад
#ракеты
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В США предрекли Украине потерю выхода к морю
Экс-разведчик Риттер: Украина навсегда может потерять выход к Черному морю
01 октября 2023, 16:42

Фото: iStock/kornyeyeva

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять выход к Черному морю навсегда после освобождения Одессы ВС РФ. Об этом Риттер сообщил в интервью блогеру Сайрусу Янссену.
Риттер отметил, что лучший способ завершить конфликт — подписать мирный договор на условиях, которые будут продиктованы Россией. По мнению бывшего разведчика, это спасет много жизней и позволит Украине сохранить часть территорий.

Риттер подчеркнул, что как только армия России возьмет Одессу, то Украина потеряет ее навсегда.

Напомним, ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинская ПВО не может защитить объекты инфраструктуры от российских авиаударов. Соскин отметил, что в эту ночь произошли колоссальные разрушения, с которыми не справляются украинские ПВО. 

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#армия
#договор
#украина
#армия россии
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Полковник бундесвера Тольке: армия России умеет эффективно адаптироваться
01 октября 2023, 16:15

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Полковник Йорг Тольке заявил, что ВС России смогли успешно адаптироваться к ситуации на фронте. Об этом Тольке сообщил на YouTube-канале бундесвера.
Тольке подчеркнул, что интенсивное производство вооружения позволяет России обладать всем необходимым оружием для продолжения специальной военной операции. 

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, которые применяются в рамках спецоперации на Украине. Это поручение Шойгу дал во время поездки на одно из предприятий концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

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#план
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#минобороны
#вооружения
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Беспилотник упал рядом с домом Маргариты Симоньян в Адлере
01 октября 2023, 16:04

Фото: iStock/valio84sl

Главные редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что прошлой ночью рядом с домом её семьи в Адлере упал беспилотник.
«Ударный беспилотник упал прямо напротив нашего родового дома», - сказала Симоньян, по словам которой, в этом доме выросла её мать, она сама, там «до сих пор живёт родня с маленькими детьми».
 
«Ставки всё выше, ядерный ультиматум все безальтернативнее», - завила в заключении главред RT.
Утром 1 октября Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО ликвидировали беспилотник над территорией Краснодарского края. Чуть позже в сочинском аэропорту подтвердили, что временная приостановка работы вводилась ради обеспечения безопасности. Аэропорт Сочи с 08:20 работает в обычном режиме на приём и выпуск самолетов. В городе ситуация спокойная, заявил мэр Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что над Крымом уничтожены две украинские ракеты «Гром-2». Средства ПВО уничтожили две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2». Это произошло на севере Крыма. 

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#беспилотник
#краснодарский край
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В Киеве ужаснулись из-за катастрофы на Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: украинская ПВО не может отражать российские авиаудары
01 октября 2023, 15:29

Фото: iStock/e-crow

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинская ПВО не может защитить объекты инфраструктуры от российских авиаударов. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Соскин отметил, что в эту ночь произошли колоссальные разрушения, с которыми не справляются украинские ПВО. По словам бывшего советника, именно украинский лидер Владимир Зеленский виноват в том, что Киев терпит поражение в конфликте с Москвой.

Соскин также упомянул полное бессилие режима Зеленского.

Ранее генерал в отставке Райнхард Вольски заявил, что ВСУ не смогли добиться успеха в контрнаступлении из-за глубоко продуманной обороны, которую выстроила РФ. По мнению Вольски, несвоевременные поставки оружия Западом — это еще один фактор провала контрнаступления украинских войск. 

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#сша
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#план
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#владимир зеленский
#киев
#пво
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Минобороны РФ сообщило о том, что ВСУ потеряли станцию разведки «Пластун»
01 октября 2023, 14:48

Фото: istockphoto/JARAMA

На Донецком направлении ВСУ лишились станции разведки «Пластун».
Минобороны РФ впервые сообщает, что на Донецком направлении Вооруженные силы Украины лишились станции радиоэлектронной разведки «Пластун». Малогабаритный тактический пеленгационный комплекс Plastun-RP3000 создан для автоматизированного скоростного радиомониторинга и пеленгования систем связи. «Пластун» поставляется в ВСУ с 2016 года. Его используют в зоне боевых действий на востоке.
 
На Донецком направлении ВСУ потеряли 150 бойцов, 2 танка, 2 боевые бронемашины, 3 автомобиля и пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».
 
Во время контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства и гаубицу Д-20.

Сообщалось, что над Крымом уничтожены две украинские ракеты «Гром-2»

Средства ПВО уничтожили две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2». Это произошло на севере Крыма. Ранее украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Курской области. Сегодня в 04:10 российские пограничники заметили противника недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района.

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Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Курской области



 

#сво
#украина
#всу
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В Британии открестились от отправки своих военных на Украину
01 октября 2023, 14:30

Фото: iStock/nevenmn

Премьер-министр королевства Риши Сунак сообщил, что Британия не отправит военных на Украину во время конфликта.
После заявления об отправке инструкторов на Украину британский премьер Риши Сунак заявил, что солдаты из Великобритании не будут участвовать в конфликте на Украине, а отправка инструкторов касается «долгосрочного сотрудничества по окончании текущего конфликта».

Ранее сообщалось, что Лондон может направить флот в Чёрное море. 

Британские власти работают над изучением возможности и целесообразности отправки своего флота в Черное море.
Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс. Он рассказал, что в Лондоне хотят понять, есть ли возможность использовать свой флот для «защиты» коммерческих судов от РФ в Чёрном море.

По словам Шаппса, данный вопрос он изучал совместно с украинским руководством во время своего недавнего визита.Сообщается, что Лондон планирует вносить более значимый вклад в «защиту» киевского режима в Черном море. Шаппс считает, что Британия «может помочь и дать совет».

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Над Джанкоем система ПВО сбила ракету

Над Крымом уничтожены две украинские ракеты «Гром-2»

#всу
#сво
#украина
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Над Крымом уничтожены две украинские ракеты «Гром-2»
01 октября 2023, 14:19

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Минобороны заявило о ликвидации украинских ракет «Гром-2» над Крымом.
Средства ПВО уничтожили две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2». Это произошло на севере Крыма.

Ранее украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Курской области. Сегодня в 04:10 российские пограничники заметили противника недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района.

В состав ДРГ входили четыре человека. Они были вооружены винтовками М-4. Перед попыткой прорыва проводился артобстрел, украинские диверсанты также стреляли из РПГ-7.В результате боя участники ДРГ были отброшены назад, прорыва границы не допущено.

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ВСУ в первый раз атаковали Краснодарский край турецким беспилотником Bayraktar

Медведев назвал тех, кто толкает РФ к третьей мировой

#крым
#ракета
#пво
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Над Джанкоем система ПВО сбила ракету
01 октября 2023, 13:45

Фото: iStock/RamonCast

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Сообщается, что над Джанкоем русская ПВО сбила ракету. Осколки повредили складские помещения. Никто не пострадал.

Сегодня сообщалось, что ВСУ в первый раз атаковали Краснодарский край турецким беспилотником Bayraktar. 

Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный дрон. Максимальная взлётная масса данного беспилотника 650 кг, длина аппарата 6,5 м, а размах крыла 12 м. Максимальная скорость полёта 222 км/ч, высота — 6750 м. До этого производитель дронов, турецкая компания Baykar, заявила, что планирует инвестировать 100 млн долларов в собственное производство беспилотников на Украине. Об этом говорил глава компании Халук Байрактар на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.

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#всу
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