Из-за атаки со стороны ВСУ повреждены трубы канала «Северский Донец — Донбасс»

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Мэр города Горловка Иван Приходько заявил, что из-за атаки ВСУ получили повреждения участок труб водоканала «Северский Донец – Донбасс» и фильтровальная станция. Об этом Приходько написал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что повреждения зафиксированы на участке от жилого массива «Строитель» до шахты Ленина.
Напомним, украинские военные атаковали российские позиции под видом сдачи в плен в ЛНР. При этом уточняется, что попытка украинского штурма была успешно пресечена. В ходе боев противник потерял не менее восьми человек живой силы. При этом один раненый все-таки попал в плен ВС РФ.
Ранее бойцы ВСУ повредили аммиакопровод, который находится около Купянска в Харьковской области, зафиксированы случаи отравления среди украинских военных.
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Напомним, украинские военные атаковали российские позиции под видом сдачи в плен в ЛНР. При этом уточняется, что попытка украинского штурма была успешно пресечена. В ходе боев противник потерял не менее восьми человек живой силы. При этом один раненый все-таки попал в плен ВС РФ.
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Екатерина Коршунова