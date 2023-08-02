Из-за конфликта с Россией США превратили Украину в кладбище

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Вашингтон совершил серьезную ошибку, недооценив Москву, и превратил Украину в огромное кладбище, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.
«Несмотря на беспрецедентные вливания в ВСУ вообще всего — современного оружия, денег, иностранных боевиков и ключевых разведданных, — вашингтонская марионетка разгромлена», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
Эксперт добавил, что все украинские поля усеяны трупами боевиков ВСУ. Самым разумным решением сейчас станет заключение мира с Россией, считает Макгрегор.
«Когда Украина начнет разваливаться, а ее армия ослабнет, будет попытка вторгнуться в западную часть государства для установления зоны безопасности и репатриации трех миллионов украинских беженцев», - заявил он.
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Евгения Парфентьева