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Из-за провала контрнаступления ВСУ сменили тактику ведения боя в Запорожской области, однако они также не успешны. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в начале своего контрнаступления ВСУ бросали в бой тяжелую технику, переданную Украине западными союзниками. После того, как ВС РФ начали массово её уничтожать, украинские военные перешли к «мясным штурмам», то есть пехота шла на убой практически без поддержки артиллерии и без тяжелой техники.
При этом он подчеркнул, что все вражеские атаки купируются и успешно отбиваются российскими военными.
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«Сейчас у них на смену пришла новая тактика: боевики атакуют небольшими группами на быстрых внедорожниках и бронированных пикапах, пытаясь вгрызаться в нашу первую линию обороны», - цитирует РИА Новости Рогова.
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Элина Позднякова