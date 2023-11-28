Из Жуковского военнослужащим РФ отправили более 4 т помощи

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Из Жуковского отправили более 4 т помощи российским военнослужащим. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что нашим бойцам в ЛНР в зону специальной военной операции были отправлены именные посылки и гуманитарную помощь, а также медикаменты в госпитали и для врачей. Огромную роль в деле гумпомощи сыграли Комитет Семей Воинов Отечества городского округа Жуковский совместно с семьями мобилизованных и молодогвардейцами.
При этом, сообщается, что военнослужащие уже получили посылки.
Те, кто хочет поддержать военнослужащих, может это сделать на пункте сбора помощи участникам спецоперации по адресу: улица Фрунзе, дом 23.
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Мелисса Тимофеева