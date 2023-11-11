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Издание Guardian озвучило главные опасения киевского руководства

Guardian: В Киеве опасаются, что Россия создаст еще более мощные укрепления
11 ноября 2023, 16:35
Фото: istockphoto/Nzpn

Фото: istockphoto/Nzpn

Украинское военное руководство опасается, что Россия создаст в зоне боевых действий еще более неприступные укрепления и линии обороны. Особенно командование ВСУ пугают российские минные поля, которые появляются намного быстрее, чем саперы успевают их обезвреживать.

Как пишет британское издание The Guardian, с помощью современных систем дистанционного минирования на базе грузовиков «Земледелие» российские военные могут закладывать смертоносные снаряды на площади размером с футбольное поле, причем делать это очень быстро. Там, где еще вчера украинские саперы проделали безопасные проходы в минных полях, сегодня уже не могут пройти ни пехота, ни боевая техника.

У командования ВСУ есть серьезные опасения, что со временем Россия сумеет создать новые, еще более неприступные фортификационные сооружения за пределами существующих позиций. Хотя главком ВСУ Валерий Залужный и заявлял в своей статье о «тупиковой ситуации» на фронте, на самом деле она более динамична, отмечают английские обозреватели. Российские войска явно перехватили инициативу и успешно наступают на некоторых участках.

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#военные
#техника
#всу
#мина
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Военный обозреватель Шлепченко: Украина находится в безвыходной ситуации
11 ноября 2023, 17:02

Фото: iStock/JARAMA

Военный обозреватель Влад Шлепченко рассказал, на какие меры вынужден идти киевский режим, чтобы хоть как-то противостоять противнику. Об этом сообщает Царьград.
По мнению Шлепченко, Киев находится в безвыходном положении и вынужден восстанавливать старую технику. Он отметил, что некоторые боевые технические единицы ВСУ используются со времён ликвидации Чернобыльской катастрофы, которые, по его словам, являются зомби-рухлядью.

«Двухмоторный Hind-G1 — это ударный вертолёт Hind-E 1976 года выпуска с дополнительным оборудованием для обнаружения радиации в воздухе и почве. Это вертолёт-разведчик для ядерной войны», — приводит Царьград слова американских журналистов.

Отмечается, что боеспособность такой техники находится под большим сомнением.

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#всу
#киев
#украина
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Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену
Офицер ВС РФ: подготовленные бойцы ВСУ в плену выдают себя за мобилизованных
11 ноября 2023, 16:16

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов заявил, что украинские солдаты с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, которых командование отправляет на важные задания, попав в плен, прикидываются обычными мобилизованными. Об этом Арсаланов сообщил в видеоролике, распространенном российским Минобороны.
Отмечается, что командир Арсаланов в ходе боя получил ранения. Одиннадцать украинских военных взяты в плен, российские бойцы представлены к госнаградам.

Напомним, ранее сообщалось, что бой, в котором российские военнослужащие взяли в плен 11 украинских морпехов, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, был быстрым и тяжелым, рассказали участники столкновения. Сообщается, что военнослужащие ВС РФ работали слаженно, а командир Арсланов отдавал чёткие и ясные приказы. Один из солдат отметил, что командир показывал хладнокровие и спокойствие, которые перенимали военнослужащие.

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#склад
#военные
#всу
#вс рф
#солдат
#россия
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Захарова допустила, что Боррель признал победу России над Украиной
11 ноября 2023, 15:57

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в своем телеграм-канале главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю на слова о том, что в ближайшее время Украина не сможет одержать победу над Россией.
«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?», — написала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, ранее Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией «в ближайшем будущем». Боррель отметил, что еще одной проблемой для Европы является противостояние на Ближнем Востоке. По мнению главы дипломатии Европейского союза, данный конфликт стал «результатом политического и морального провала международного сообщества».

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#сша
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#украина
#мид рф
#ес
#всу
#россия
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Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Минобороны: ВС России нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Киевской области
11 ноября 2023, 15:47

Фото: iStock/Leestat

Российские подразделения нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что  склад боеприпасов 43-й механизированной бригады украинских войск был поражен в районе населенного пункта Девички Киевской области. По данным военного ведомства, за сутки ВС России нанесли серьезное поражение живой силе и технике ВСУ в 114 районах. 

Ранее сообщалось, что на донецком направлении подразделения группировки российских войск «Юг» успешно отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), что привело к потере противником до 185 человек и шести единиц техники. Глава пресс-центра группировки, Вадим Астафьев сообщил РИА Новости о значительных потерях противника в живой силе и технике в районах Раздоловки, Николаевки и Клещеевки.

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#человек
#всу
#вс рф
#россия
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Боррель: Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем
11 ноября 2023, 15:17

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией «в ближайшем будущем». Об этом Боррель сообщил, выступая на конгрессе Партии европейских социалистов.
Боррель отметил, что еще одной проблемой для Европы является противостояние на Ближнем Востоке. По мнению главы дипломатии Европейского союза, данный конфликт стал «результатом политического и морального провала международного сообщества».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя, тем скорее появятся предпосылки для мирного урегулирования конфликта. Он также отметил, что украинский конфликт не зашел в тупик, так как РФ последовательно продолжает проведение спецоперации, все ее цели будут достигнуты.

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#конфликт
#кремль
#дмитрий песков
#всу
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Киев пригрозил ударами по объектам российской нефтегазовой отрасли
11 ноября 2023, 15:12

Фото: istockphoto/e-crow

Украина вполне возможно будет наносить удары по энергетическим объектам на территории России. Особенно если российские военные зимой усилят атаки на киевскую инфраструктуру.
Такое заявление сделал в интервью изданию Politico украинский министр энергетики Герман Галущенко. На вопрос журналистов о том, возможны ли атаки на российские нефтегазовые объекты, он ответил, что это «было бы справедливо». Министр также полагает, что это не вызвало бы роста цен на нефть, так как топливо можно покупать не только в России.

Галущенко подчеркнул, что он не имеет отношения к военным структурам и во время своего визита в США не обсуждал с американской стороной возможность нанесения ударов по объектам российской энергетической структуры. При этом он является членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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#нефть
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#отношения
#заявление
#украина
#россия
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Минобороны: Российская система ПВО сбила украинский МиГ-29 в районе Запорожья
11 ноября 2023, 14:50

Фото: istockphoto/vladj55

Силами противовоздушной обороны был уничтожен украинский истребитель МиГ-29 в районе Запорожья. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.
Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашёнков, помимо этого за сутки было перехвачено и уничтожено пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в разных районах ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщал, что за октябрь российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены более 1,4 тысячи украинских средств воздушного нападения, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.

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#пво
#самолет
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Военные: бой на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжёлым
11 ноября 2023, 14:01

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бой, в котором российские военнослужащие взяли в плен 11 украинских морпехов, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, был быстрым и тяжелым, рассказали участники столкновения. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам российских военных, бой был скоротечным и очень жестоким. Украинцам удалось установить пулемет на очень удобной высоте, и тот своим огнем не буквально не давал нашим солдатам поднять головы. Командир Золто Арсланов взял с собой 15 человек и повел в атаку.

Сообщается, что военнослужащие ВС РФ работали слаженно, а командир Арсланов отдавал чёткие и ясные приказы. Один из солдат отметил, что командир показывал хладнокровие и спокойствие, которые перенимали военнослужащие.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя заявления в украинских СМИ о том, что «контрнаступление» Киева якобы было просто психологической спецоперацией, заявил РИА Новости, что подобной операцией были обещания принять Украину в НАТО и ЕС. 

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Гагин высмеял сообщения о том, что ВСУ не готовили никакого «контрнаступа»
Гагин: обещания принять Украину в НАТО и ЕС были психологической операцией
11 ноября 2023, 13:27

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя заявления в украинских СМИ о том, что «контрнаступление» Киева якобы было просто психологической спецоперацией, заявил, что подобной операцией были обещания принять Украину в НАТО и ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.
«Ну что ж: ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун президент», — пояснил Гагин.

Он также добавил, что реальными остаются только лишь сотни тысяч гробов с украинцами. 

Ранее сообщалось, что американского журналиста Клейтона Морриса удивила новость об уничтожении высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Моррис добавил, что российские военнослужащие были осведомлены об этой церемонии и поэтому смогли уничтожить всех, с помощью нанесения точного удара. 

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