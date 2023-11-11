Издание Guardian озвучило главные опасения киевского руководства

Фото: istockphoto/Nzpn
Украинское военное руководство опасается, что Россия создаст в зоне боевых действий еще более неприступные укрепления и линии обороны. Особенно командование ВСУ пугают российские минные поля, которые появляются намного быстрее, чем саперы успевают их обезвреживать.
У командования ВСУ есть серьезные опасения, что со временем Россия сумеет создать новые, еще более неприступные фортификационные сооружения за пределами существующих позиций. Хотя главком ВСУ Валерий Залужный и заявлял в своей статье о «тупиковой ситуации» на фронте, на самом деле она более динамична, отмечают английские обозреватели. Российские войска явно перехватили инициативу и успешно наступают на некоторых участках.
Читайте также:
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США
Российские войска отбили шесть атак ВСУ на донецком направлении
Александр Бойцов