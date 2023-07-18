Издание «Подмосковье сегодня» отправляет бойцам на передовую уникальные газеты

Фото: istockphoto / artisteer
Издание «Подмосковье сегодня» запустило проект, в рамках которого создаются уникальные газеты для военнослужащих, которые направляются в зону проведения специальной операции.
Авторский проект издательского дома «Подмосковье» заключается в создании специальной газеты для военнослужащих СВО, в которой содержатся самые интересные и трогательные истории участников спецоперации и их семей, а также полезная информация о реабилитации бойцов, о оказанной помощи бойцам, мерах поддержки, обзоры передовой техники и многое другое.
Издательский дом печатает газеты для бойцов уже третий месяц тиражом более трех тысяч экземпляров.
Единственная в современной России специальная газета для бойцов отправляется в зону СВО раз в месяц в части, где служат жители Подмосковья.
Читайте также:
Мишустин заявил о важности своевременных и гарантированных выплат участникам СВО.
В Подмосковье ввели льготное протезирование зубов для участников СВО.
«Единая Россия» направила в зону СВО больше 300 тонн гумпомощи в июне.
Издательский дом печатает газеты для бойцов уже третий месяц тиражом более трех тысяч экземпляров.
Читайте также:
Мишустин заявил о важности своевременных и гарантированных выплат участникам СВО.
В Подмосковье ввели льготное протезирование зубов для участников СВО.
«Единая Россия» направила в зону СВО больше 300 тонн гумпомощи в июне.
Алиса Сергиенко