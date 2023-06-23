«Известия»: Бойцы западной военной группировки перешли в активную атаку на Купянском направлении

«То, что в зоне СВО видим достаточно редко. Танки Западной группировки войск прямой наводкой ведут удар по позициям противника на Купянском направлении», — сообщил журналист.









Бойцы военной группировки «Запад» Вооруженных Сил РФ перешли в активную атаку на Купянском направлении, сообщили 22 июня «Известия» со ссылкой на собственного корреспондента Дениса Кулагу.По его словам, российская пехота тем временем заняла два крупных укрепрайона украинской армии, подходя все ближе к границам Купянска.

Ранее ветеран боевых действий, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин рассказал корреспонденту «Радио 1», что за Купянск сейчас идут весьма активные бои. В прошлом году российским силам пришлось оставить его, и теперь именно оттуда, из Харьковской области, ВСУ ведут обстрелы по мирным населенным пунктам Белгородской области.