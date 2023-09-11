«Известия» показали кадры с последствиями удара ВСУ по детскому саду в Донецке

Фото: iStock/Roman Novitskii
В Донецке детский сад «Дружок», расположенный в Ворошиловском районе, в результате обстрела города со стороны ВСУ третий раз оказался усыпан стеклами из разбитых окон. Соответствующие кадры 10 сентября опубликовали «Известия».
На опубликованных фото и видео видны вырванные из проемов оконные рамы, поврежденную мебель и разбросанные игрушки.
По информации издания, первые два обстрела велись снарядами 155-мм натовского калибра. В этот раз, предположительно, прилетела ракета либо РСЗО «Град», либо ее чешского аналога RM-70.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По информации издания, первые два обстрела велись снарядами 155-мм натовского калибра. В этот раз, предположительно, прилетела ракета либо РСЗО «Град», либо ее чешского аналога RM-70.
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Диана Аванесян