«Известия»: Российские военные отражают попытку прорыва ВСУ под Новой Каховкой

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«В течение получаса идет интенсивный обстрел, звуки взрыва, все доносится со стороны берега. Но мы находимся на месте, причин для паники нет, берег укреплен, ребята держат свои позиции», — рассказал «Известиям» сотрудник военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки с позывным «Тайфун».
Ранее сообщалось, что украинские военные сбросили взрывчатку на спасателей, эвакуировавших население Новой Каховки после затопления из-за теракта на Каховской ГЭС. К счастью, в результате инцидента, как заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, никто не пострадал.