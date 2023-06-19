«Известия»: Российский боец рассказал, как ВСУ бросают раненых товарищей

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Командир штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Ива» сообщил, что экипаж боевой машины ВСУ, уничтоженной российскими войсками, бросил своего раненого товарища при эвакуации. В результате помощь украинскому военному пришлось оказывать военнослужащим ВС РФ.
По словам «Ивы», исход сражения был предрешен заранее, поскольку «наши военнослужащие хорошо изучили тактику противника и знали каждый его шаг».
Ранее «Радио 1» сообщило, что ВС РФ переделали украинский танк в дрон-камикадзе и отправили на позиции ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.