Российский боец рассказал «Известиям», как военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают раненых товарищей на южнодонецком направлении. Его слова передает собственный корреспондент издания Кирилл Ольков.Командир штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Ива» сообщил, что экипаж боевой машины ВСУ, уничтоженной российскими войсками, бросил своего раненого товарища при эвакуации. В результате помощь украинскому военному пришлось оказывать военнослужащим ВС РФ.По словам «Ивы», исход сражения был предрешен заранее, поскольку «наши военнослужащие хорошо изучили тактику противника и знали каждый его шаг».Ранее «Радио 1» сообщило, что ВС РФ переделали украинский танк в дрон-камикадзе и отправили на позиции ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале