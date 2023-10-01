Кадыров осмотрел технику НАТО, захваченную спецназом «Ахмат» в зоне СВО

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которые захватили российские бойцы в зоне специальной операции. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.
Кадыров отметил, что техника Североатлантического альянса сегодня «сиротливо простаивает на стоянке». Глава Чечни положительно оценил условия несения службы военнослужащих, особенно выделил их дисциплину в тактико-боевых учениях и физических занятиях.
Кадыров добавил, что солдаты ни в чем не испытывают нужды и проводят активные тренировки.
Ранее в прошлый четверг Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с Владимиром Путиным. В рамках встречи чеченский лидер рассказал о ситуации на полях СВО. По его словам, настроение у военных боевое, украинцев каждый день берут в плен, вопросы со связью и техникой всегда решаются оперативно.
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Кадыров добавил, что солдаты ни в чем не испытывают нужды и проводят активные тренировки.
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Екатерина Коршунова