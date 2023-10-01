Кадыров осмотрел технику НАТО, захваченную спецназом «Ахмат» в зоне СВО

Военнослужащий 56-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ Виталий Мельниченко, который был взят в плен под Артемовском, рассказал, что украинским военнослужащим приходится стоять на позициях под Артемовском, с которых даже не эвакуируют тела их погибших сослуживцев. Об этом сообщает РИА Новости.