Кадыров призвал украинских военных не идти на смерть

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал украинских военных не идти на верную смерть. Такое обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, ВСУ ежедневно несут колоссальные потери, в частности, в районе Клещеевки.
В связи с этим чеченский глава призвал украинских военных одуматься и не идти на верную смерть, выполняя приказы командования, которое бездушно отправляет своих солдат под огонь.
Ранее Рамзан Кадыров раскрыл, когда завершится спецоперацияя на Украине. Вместе с тем он добавил, что ВС РФ имеют хорошие успехи, поэтому пока не стоит проводить мирных переговоров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В связи с этим чеченский глава призвал украинских военных одуматься и не идти на верную смерть, выполняя приказы командования, которое бездушно отправляет своих солдат под огонь.
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Анастасия Чинкова