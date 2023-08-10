Кадыров раскрыл большие потери ВСУ на Ореховском направлении

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Потери ВСУ на Ореховском направлении, где держат оборону военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ, составляют более тысячи человек и постоянно увеличиваются. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Ореховское направление – один из самых сложных участков на обширной линии фронта. Здесь уже долгое время держат оборону. Практически каждый день противник пытается продвинуться, но из раза в раз отбрасывается назад со значительными потерями», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, чеченские бойцы своевременно выявляют передвижение вражеских групп и ликвидируют их. Кадыров объяснил, что здесь находится населенный пункт Работино, куда постоянно пытаются прорваться ВСУ, не жалея живой силы и техники.
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Элина Позднякова