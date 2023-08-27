Кадыров рассказал о провалах ВСУ в продвижении на Клещеевском направлении

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что попытка ВСУ продвинуться вперед на Клещеевском направлении спецоперации всякий раз оказываются безуспешными, в том числе благодаря усилиям бойцов российской артиллерии. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.
«Тактика ВСУ остается прежней – при поддержке техники они все еще стараются упрямо продвинуться хоть на небольшое расстояние. Успеха такая тактика им не приносит, но более бодрой работы прибавляет нашим артиллеристам», — подчеркнул Кадыров.
В сети глава Чечни опубликовал кадры, на которых, по его словам, показаны горящая тяжелая техника и тела украинских штурмовиков, которые пытались продвинуться вперед.
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