Кадыров рассказал о провалах ВСУ в продвижении на Клещеевском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что попытка ВСУ продвинуться вперед на Клещеевском направлении спецоперации всякий раз оказываются безуспешными, в том числе благодаря усилиям бойцов российской артиллерии. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.