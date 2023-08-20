Кадыров рассказал о ситуации на Ореховском направлении

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Большое скопление военной техники и солдат Украины наблюдается на Ореховском направлении. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он также добавил, что российские войска успешно справляются с противником в этом направлении. А украинские войска, по словам Кадырова, из раза в раз наступают на одни и те же грабли.
Он подчеркнул, что батальон «Юг АХМАТ» с помощью беспилотников успешно уничтожает технику и подразделения противника. Бойцы постоянно находятся за работой, следя за передвижением военных и техники ВСУ.
Ранее Кадыров заявил, что Россия не нуждается в проведении мирных переговоров, поскольку это нужно исключительно той стороне, которая осознаёт свой проигрыш.
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Анастасия Чинкова