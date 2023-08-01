Кадыров рассказал об успехах «Ахмата» на Запорожском направлении

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Бойцы отряда «Ахмат-1» чеченского управления Росгвардии являются одним из самых боеспособных подразделений, задействованных в СВО, заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«На этом участке (Запорожское направление) бойцы периодически отражают атаки укронатовских нацистов. Уже в который раз они тщетно пытаются прорвать линию обороны. Бойцы подразделения захватили вражеские окопы и другие инженерные сооружения, нанесли урон их живой силе. Вытеснили противника из этого квадрата, расширив зону контроля наших войск», - прокомментировал ситуацию Кадыров.
Он также отметил, что сейчас чеченские бойцы – это одно из самых боеспособных подразделений, задействованных в проведении СВО.
Кадыров подчеркнул, что «ахматовцы» «настроены сражаться до победного конца».
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Евгения Парфентьева