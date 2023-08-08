Кадыров сообщил о смене тактики российской армии в зоне СВО

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Вооружённые силы РФ существенно изменили тактику ведения боев в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Если в самом начале СВО стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная. Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя», — написал чеченский лидер.Ранее глава республики заявил, что чеченские бойцы проанализировали действия противника и пришли к выводу, что лучше поражать врага на его территории. Кадыров пояснил, что такая тактика имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, это безопасность российских приграничных населенных пунктов. Затем, в случае обнаружения противника появляется определенный запас времени для разработки наиболее эффективной стратегии атаки. Немаловажным является и фактор неожиданности.
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