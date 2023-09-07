Кадыров сообщил об отправке из Грозного новой группы добровольцев в зону СВО

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону специальной операции. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.
«Бойцы выразили желание пополнить ряды легендарного спецназа «АХМАТ» и рядом со своими братьями по оружию сражаться с укронацистскими формированиями», — заявил глава Чечни.
Кадыров отметил, что на таких людях держится «сила и мощь великой Родины». Он также выразил уверенность в победе российских войск.
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