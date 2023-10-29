Кадыров заявил о переходе в «Ахмат» более 170 экс-бойцов «Вагнера»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 170 бывших бойцов группы «Вагнер» перешли в спецназ «Ахмат». Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.
Напомним, бывшие участники группы «Вагнер» активно вступают в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывают в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказал командир чеченского военного формирования Апты Алаудинов. Он сообщил, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» и раньше пополняли ряды спецназа, но это были единичные случаи.
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