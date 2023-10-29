Кадыров заявил о переходе в «Ахмат» более 170 экс-бойцов «Вагнера»

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент Владимир Зеленский не смог наладить эффективное военное производство и обеспечить оборону, в том числе и на Купянском направлении. Об этом Кривонос сообщил в интервью YouTube-каналу Newsroom.