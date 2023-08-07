Кадыров заявил об уничтожении «хваленых» танков Leopard

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что батальон «Восток-АХМАТ» в ходе успешных оборонительных действий на ореховском направлении уничтожает западную бронетехнику, включая танки. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он также отметил, что бойцы подразделения уничтожают «хваленые» Леопарды немецкого производства.
По словам Кадырова, противнику наносится значительный урон действиями чеченского батальона. Техника и вооружение, переданные Украине западными странами, активно уничтожаются в бою. Отметив грамотную работу бойцов, глава республики сообщил, что ВСУ не могут продвинуться и терпят поражение.
Кадыров пожелал удачи российским военным и подчеркнул их профессионализм мотивированность.
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По словам Кадырова, противнику наносится значительный урон действиями чеченского батальона. Техника и вооружение, переданные Украине западными странами, активно уничтожаются в бою. Отметив грамотную работу бойцов, глава республики сообщил, что ВСУ не могут продвинуться и терпят поражение.
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Анастасия Крестьянова