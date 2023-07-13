Кадыров: Борт с добровольцами вылетел из Грозного в зону СВО

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Из Международного аэропорта Грозный в зону спецоперации направился очередной борт с добровольцами. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Каждый, кто по зову сердца отправился на борьбу с украинско-натовскими бандитами, заслуживает особого уважения! Это истинные патриоты и защитники Отечества», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
При этом глава Чечни уточнил, что среди добровольцев не только жители республики, но и мужчины, прибывшие из других регионов России.
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