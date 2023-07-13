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Кадыров: Борт с добровольцами вылетел из Грозного в зону СВО

13 июля 2023, 22:44

Фото: РИА Новости/Татьяна Барыбина

Из Международного аэропорта Грозный в зону спецоперации направился очередной борт с добровольцами. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Каждый, кто по зову сердца отправился на борьбу с украинско-натовскими бандитами, заслуживает особого уважения! Это истинные патриоты и защитники Отечества», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом глава Чечни уточнил, что среди добровольцев не только жители республики, но и мужчины, прибывшие из других регионов России.


Кадыров рассказал, что перед тем, как отправиться в зону СВО, бойцы прошли краткий курс практической подготовки, который проводился на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Он также подчеркнул, что все вступившие в ряды спецназа «Ахмат» заключают контракт с Минобороны России на четыре месяца и получают все государственные гарантии, которые предусмотрены военнослужащим.⠀

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#Рамзан Кадыров
#спецоперация
#Чечня
#добровольцы
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Пентагон: Предоставлять Украине истребители F-16 еще не время
13 июля 2023, 22:33

Фото: iStock/icholakov

На сегодняшний день передавать Украине истребители F-16 было бы несвоевременно. Об этом заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.
«Условия для размещения F-16, возможно, не идеальны», - объяснил Симс.

Он также уточнил, что подобное решение связано с тем, что Россия располагает обширными возможностями в сфере противовоздушной обороны.

При этом он подтвердил, что кассетные боеприпасы, переданные Киеву США, уже прибыли на Украину.

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#Украина
#Пентагон
#истребители F-16
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В Пентагоне подтвердили передачу кассетных боеприпасов Киеву
13 июля 2023, 21:51

Фото: iStock/rarrarorro

Кассетные боеприпасы, которые были переданы Киеву США, уже находятся на Украине. Об этом заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.
«Наши кассетные боеприпасы уже там», - сказал Симс журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

При этом уточняется, что кассетные боеприпасы Украине передали не только США, но и другие страны.

Напомним, 13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что кассетные боеприпасы, переданные США, уже прибыли на Украину.

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#США
#Украина
#кассетные боеприпасы
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Экс-советник офиса президента Украины Арестович допустил поражение Украины
13 июля 2023, 21:23

Фото: iStock/JARAMA

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что Украина может проиграть в конфликте с Россией.
«Мы можем исчезнуть, Украины может не остаться вообще – ни Украины, ни украинцев. Мир поплачет денька три и дальше займется своими делами», - заявил Арестович.

Ввиду этого, он считает, что украинцы могут рассчитывать только на самих себя. При этом Украине необходимо заниматься увеличением собственного потенциала и суверенитета.

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#Алексей Арестович
#Украина
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В трёх украинских областях звучит воздушная тревога
13 июля 2023, 20:08

Фото: istockphoto.com/Photoboyko

В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Так, отмечается, что воздушная тревога была объявлена в регионах примерно в 19:41.

До этого военнослужащие группировки ВС РФ «Восток» уничтожили несколько групп ВС Украины в ходе попыток наступления противника на Запорожском направлении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Украина
#воздушная тревога
#спецоперация
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Путин: Украинские военные часто отказываются садиться в западные танки
13 июля 2023, 20:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные все чаще отказываются садиться в танки, которые предоставлены Киеву странами Запада. Он объяснил это тем, что именно эти танки являются главными целями для ВС РФ.
«Потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя – и это малоприятное обстоятельство, которое, в общем, мешает их использовать», - объяснил президент в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он подчеркнул, что горят западные танки даже лучше, чем советские. Таким образом, Путин уверен, что новые поставки Киеву вооружений только усугубят ситуацию, причем для ВСУ.

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#Владимир Путин
#спецоперация
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Путин оценил ущерб от западного вооружения в зоне СВО
13 июля 2023, 19:33

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что вооружение, предоставленное странами Запада Украине, наносит ущерб российской армии, однако ничего критического ситуаций в зоне боевых действий они не создают.
«Что касается поставок вооружений, различного оружия, то мы видим, сколько надежд возлагалось на поставку ракет достаточно дальнего радиуса действия. Ну, что, да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием ракет», - сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

При это он уточнил, что за время украинского контрнаступления, с 4 июня, уничтожено 311 вражеских танков. Их них треть – западные, в том числе и танки Leopard.

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#Владимир Путин
#ВСУ
#контрнаступление
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Курские пограничники приземлили FPV-дрон ВСУ с помощью РЭБ
13 июля 2023, 17:08

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Пограничники в Суджанском районе Курской области посадили украинский FPV-дрон с помощью системы радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Наши пограничники в Суджанском районе приземлили вражеский FPV-дрон средствами РЭБ. При ударе о землю он взорвался. Благодарю бойцов за службу!» - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что в результате происшествия повреждений на земле нет. Также никто не пострадал.

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#Курская область
#пограничники
#Роман Старовойт
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Херш: В США опасаются контрнаступления России в августе
13 июля 2023, 16:54

Фото: iStock/JARAMA

ВС РФ может справиться с украинским наступлением и перейти в контрнаступление в августе. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на американского чиновника, который пожелал остаться неназванным.
«С настоящей проблемой Киев столкнется летом, вероятно, в августе, когда российская армия легко справится с контрнаступлением и начнет собственное масштабное наступление», - говорится в сообщении американского журналиста.

Таким образом, анонимный американский политик рассказал журналисту, что пока неизвестно, как дальше будут развиваться события, так как в целом союзники Украины не сильно осведомлены о положении ВС РФ в зоне спецоперации.

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#ВСУ
#спецоперация
#контрнаступление
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Зеленский 47 раз сказал «спасибо» после просьбы Уоллеса быть благодарным
13 июля 2023, 16:41

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram-канале видеообращение: в течение 8 минут он 47 раз сказал «спасибо» после того, как западные партнеры попросили его «остыть» и быть более благодарным.
«Я благодарю президента Байдена и всю Америку. Спасибо Литве за организацию саммита. Спасибо Нидерландам, Дании, Франции и господину президенту Макрону», — перечислил Зеленский всех тех, кому благодарен.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Украине нужно быть чуть более благодарной за ту помощь, которую предоставляет Запад. Зеленский ответил на это, что может благодарить британского министра по утрам ежедневно.

Также сообщалось, что Бен Уоллес во время брифинга на саммите НАТО напомнил, что принял от Киева список вооружения, которое бы хотела получить Украина. На такой шаг украинских властей он ответил: «Вы знаете, мы не Amazon».

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