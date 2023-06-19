Кадыров: Бойцы «Ахмата» взяли в плен группу разведчиков ВСУ под Ореховым

Фото: сайт Кремля
Бойцы батальона «Восток-Ахмат» взяли в плен группу разведчиков ВСУ на Ореховском направлении, сообщил Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Восток-Ахмат» на Ореховском направлении взяли в плен военнослужащих ВСУ, предпринимающих попытки контрнаступления. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Он добавил, что среди военнопленных также присутствует командир взвода, получивший ранение.
По словам Кадырова, ВС Украины в результате неудачной попытки наступления потеряли два танка, три БМП, две бронемашины и пятьдесят человек личного состава.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бойцы группировки «Отважные» отомстили за казнь российских военнопленных. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«В ходе боестолкновений бойцы батальона «Восток-АХМАТ» взяли в плен разведчиков 65-й бригады 3-го механизированного батальона ВСУ, тем самым сохранили им жизнь», — проинформировал Кадыров.
По словам Кадырова, ВС Украины в результате неудачной попытки наступления потеряли два танка, три БМП, две бронемашины и пятьдесят человек личного состава.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бойцы группировки «Отважные» отомстили за казнь российских военнопленных. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян