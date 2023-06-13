Кадыров: Бойцы «Ахмата» займутся предотвращением вылазок ДРГ

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«В этой работе будут задействованы бойцы батальона «Запад-АХМАТ» Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи», - прокомментировал ситуацию Кадыров.
Напомним, ранее Рамзан Кадыров заявил, что в республике сформировали два новых полка для отправки в зону специальной военной операции. «В нашем регионе из опытных бойцов сформировано два новых полка Министерства обороны «АХМАТ-Россия» и «АХМАТ-Чечня», которые совсем скоро отправятся в зону проведения СВО», - заявил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, как российский лидер Владимир Путин заявил, что если Киев не прекратит обстрелы российских городов, то России придется создать санитарную зону на Украине.