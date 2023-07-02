Кадыров рассказал о ликвидации украинской ДРГ под Кременной

Фото: сайт Кремля
Кадыров: под Кременной в Луганской народной республике разбили группу украинских десантно-штурмовых войск
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что под Кременной в Луганской народной республике была разбита диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), передает РИА Новости.
Также глава Чечни опубликовал видео, на котором один из военнопленных рассказывает, где проходил военную подготовку и как попал в плен.
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«В результате боестолкновения шестеро нацистов ликвидировано, а пятеро взято в плен», — отметил Кадыров.
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Екатерина Коршунова