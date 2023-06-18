Кадыров рассказал о попавших в плен разведчиках ВСУ

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«По словам пленных, командование бригады обманным путём забросило их на наши позиции, сказав, что у нас всего два-три бойца осталось. Вводят в заблуждение своих солдат ради того, чтобы они шли вперёд», — подчеркнул глава региона.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что привлекать чеченский батальон «Запад-Ахмат» к работе, касающейся охраны границы региона, не планируют.
Напомним, некоторое время назад глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что батальон из Чечни уже приступил к работе по охране границы на территории Белгородской области. Тогда он сообщал, что военные будут противодействовать ДРГ.