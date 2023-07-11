Кадыров сообщил о пленении пяти солдат ВСУ под Артемовском

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о захвате в плен пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) силами спецназа «Ахмат». По словам Кадырова это произошло под Артемовском (на Украине его называют Бахмутом), в районе населенного пункта Клещеевка.
«Вот и первые плоды работы спецназа "Ахмат" в бахмутском направлении. В ходе оперативных действий в районе населенного пункта Клещеевка взяты в плен пятеро солдат ВСУ <...> на фоне массовой истерии украинских СМИ о том, что данный населенный пункт находится под огневым контролем армии "незалежной"», — отметил глава Чечни.По его словам, Клещеевка, как и Артемовск, тоже полностью контролируется российской армией «вопреки распространяемым слухам и домыслам».
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