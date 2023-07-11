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Кадыров сообщил о пленении пяти солдат ВСУ под Артемовском

11 июля 2023, 01:15

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о захвате в плен пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) силами спецназа «Ахмат». По словам Кадырова это произошло под Артемовском (на Украине его называют Бахмутом), в районе населенного пункта Клещеевка.
«Вот и первые плоды работы спецназа "Ахмат" в бахмутском направлении. В ходе оперативных действий в районе населенного пункта Клещеевка взяты в плен пятеро солдат ВСУ <...> на фоне массовой истерии украинских СМИ о том, что данный населенный пункт находится под огневым контролем армии "незалежной"», — отметил глава Чечни.

По его словам, Клещеевка, как и Артемовск, тоже полностью контролируется российской армией «вопреки распространяемым слухам и домыслам».


Днем во вторник Рамзан Кадыров сообщал, что спецназ «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова в зоне СВО на Украине передислоцирован на Артемовское направление. Глава Чечни отметил, что это говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения.

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#Рамзан Кадыров
#ВСУ
#Артемовск
#Клещеевка
#пленные
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ВСУ бросают Leopard и Bradley на прорыв Запорожского фронта
11 июля 2023, 01:00

Фото: iStock/huettenhoelscher

Командование ВС Украины посылает новые волны пехоты и бронетехники НАТО на штурм и прорыв Запорожского фронта. Об этом пишет Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что основной удар украинские боевики наносят северо-восточнее деревни Работино. За день на минах и от артиллерийских ударов были подбиты пять БМП Bradley, несколько танков Leopard и другая военная техника.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#танки
#ВСУ
#техника
#СВО
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Вице-премьер РФ Хуснуллин сообщил, что ликвидация последствий на Каховской ГЭС почти завершена
10 июля 2023, 23:23

Фото: iStock/Bogdan Pigulyak

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время посещения Херсонской области осмотрел подтопленную Каховскую ГЭС.
Он также посетил Новокаховский и Алешкинский городской округ, а также Голопристанский муниципальный округ.
 
«Хочу отметить, что работы практически полностью закончены. Осталось одну скважину привести в порядок. Остальное все осушено, вода откачана», — сообщил Марат Хуснуллин.
Ранее врио главы губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после разрушения Каховской ГЭС водохранилище не просто обмелело, а его больше нет. Об этом Сальдо сообщил в эфире Первого канала.

«Днепр вошел в свое русло и течет без накопления воды, которая необходима всей Таврии, Херсонской области, северного Крыма», — отметил Сальдо.
Он также добавил, что Каховское водохранилище было важно и для правобережья Днепра, так как вода из него подавалась в Кривой Рог, Орджоникидзе и Днепродзержинск.

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#Каховская ГЭС
#СВО
#ВСУ
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ потерпят крах уже в декабре
10 июля 2023, 22:20

Фото: iStock/JARAMA

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что крах ВСУ наступит уже зимой из-за истощения запасов вооружения и неспособности стран-союзниц передавать Киеву необходимое число оружия для продолжения боевых действий с армией России. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Я считаю, что у нее нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и вооружения», — отметил Джонсон.

Он также выразил уверенность в том, что США решили поставить Украине кассетные боеприпасы из-за того, что запасы Вашингтона уже изрядно истощились, подчеркнув, что Штаты не способны создать производство, которое удовлетворит потребности украинский армии в будущем.

При этом Джонсон подчеркнул, что руководство Белого дома ставит под вопрос безопасность США, так как уже отсутствуют запасы вооружения для того, чтобы защищать себя.

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#ВСУ
#спецоперация
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«РВ»: На Запорожском направлении ликвидированы наемники из США
10 июля 2023, 21:25

Фото: iStock/Im Yeongsik

В ходе боев на Запорожском направлении российскими военными ликвидированы иностранные наёмники, прибывшие из США и принимавшие участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что иностранных наемников уничтожили российские бойцы из Амурской области.

«Боевики ликвидированы на подступах к с. Луговское между Пологами и Ореховом», - говорится в сообщении военкоров.

При этом добавляется, что среди наших военных потерь нет.

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#Запорожское направление
#наемники
#спецоперация
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В ЮНИСЕФ рассказали, что более половины детей украинских беженцев не посещают польские школы
10 июля 2023, 20:58

Фото:iStock/Victoria Kotlyarchuk

Более половины детей беженцев с Украины, которые находятся в Польше, не ходят в школу.
ЮНИСЕФ сообщает, что спустя 500 дней после того, как беженцы начали покидать Украину, более половины украинских детей не учатся в национальной системе образования Польши.
 
Сообщается, что в Польше в начальной и средней школах в данный момент учатся примерно 173 тысячи украинских детей.

Ранее Брюссель предложил европейским государствам мотивировать беженцев из Украины возвращаться на родину соцвыплатами
Ирландская газета Irish Examiner писала, что Европейский Союз опубликовал доклад, где изложены варианты, как европейцам быть с украинскими беженцами.

Одна из стратегий заключается в том, чтобы стимулировать добровольное возвращение беженцев на родину: мигрантов могут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой, пишет РИА Новости.

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#Украина
#Польша
#беженцы
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Один человек пострадал при обстреле ВСУ Брянской области
10 июля 2023, 17:26

Фото: iStock/maxim4e4ek

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинской стороной села Подывотье Севского района.
«ВСУ только что обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал мирный житель. Ранение легкое, ему оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате обстрела повреждение получили жилой дом и хозпостройка. По словам главы региона, на месте ЧП работают все оперативные службы. Ущерб повреждений будет оценен, после будут проведены ремонтные работы, заключил Богомаз.

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#Брянская область
#Александр Богомаз
#обстрел
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Депутат Лантратова: Минобороны поддержало идею создания роликов о СВО для школьников
10 июля 2023, 16:30

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что Министерство обороны России поддержало идею создания цикла видеороликов, в которых школьники будут брать интервью у участников специальной военной операции. Об этом она сообщила на заседании экспертного совета фракции в Госдуме.
Лантратова добавила, что эти ролики будут распространяться школьниками в социальных сетях. 

Также она отметила безусловную важность этого проекта.

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#СВО
#ВС РФ
#школьники
#Госдума
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Сенатор Джабаров: «Передача командиров «Азова»* пускай остается на совести Эрдогана»
10 июля 2023, 16:30

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Украине командиров полка «Азов»* для того, чтобы перед саммитом НАТО продемонстрировать свою верность альянсу.
«Передача командиров «Азова»* пусть остается на совести Эрдогана. Я думаю, не стоит придавать значения и обострять конфликт. Мы в любом случае сделаем выводы и примем к сведению решение президента Турции, у нас никто ничего не забывает», — пояснил в беседе с NEWS.ru Джабаров.

А ассистент президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не участвовали в освобождении и возвращении командиров бригады «Азов»* на Украину из Турции.

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* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
#спецоперация
#Россия
#Украина
#Турция
#политика
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«Единая Россия» направила в зону СВО больше 300 тонн гумпомощи в июне
10 июля 2023, 16:30

Фото: пресс-служба «Единой России»

Игорь Брынцалов: Мы продолжаем доставку необходимых вещей и по ранее запущенным направлениям. Всего в июне мы направили 337 тонн различного груза.
Члены и сторонники партии «Единая Россия» с самого начала специальной военной операции оказывают поддержку военнослужащим и жителям новых территории России, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В текущем году от партии направили 1 240 тонн гуманитарного груза. 
«Мы видим, как меняется ситуация. В июне остро встал вопрос о помощи переселенцам из приграничных районов Белгородской области. Благодаря выстроенному взаимодействию внутри партийной организации, в короткие сроки был собран гуманитарный коновой. Товары первой необходимости, бутилированная вода в течение двух дней были доставлены в пункты временного размещения. Общий вес поставки — свыше 30 тонн. При этом мы продолжаем доставку необходимых вещей и по ранее запущенным направлениям. Всего в июне мы направили 337 тонн различного груза», — заявил спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов.  
Ежедневно со всего региона в Донбасс отправляют фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и лекарствами.
«Каждое местное отделение партии, депутаты от территорий находятся на связи либо с бойцами, либо с членами их семей. Благодаря этому мы получаем конкретные запросы. Бойцам часто требуются новые антидроновые ружья, автомобили, квадрокоптеры. Оперативно изыскиваем возможности и направляем к линии соприкосновения», — дополнил спикер Мособлдумы.
Также, Игорь Брынцалов сообщил, что от партии был поставлен бронемобиль в зону СВО. 

Ежедневно со всего региона в Донбасс отправляют фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и лекарствами. Помимо этого, единороссы поддерживают семьи участников СВО. В Московской области за депутатами партии закреплены свыше 14 тыс семей мобилизованных.

Для неравнодушных жителей Подмосковья создан сайт с адресами пунктов сбора гумпомощи. 

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#гуманитарная помощь
#Единая Россия
#Подмосковья
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Подмосковье ищет медработников