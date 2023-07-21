Кадыров сообщил о том, что в Белгородскую область проникли «отморозки» из Украины

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что в Белгородскую область с украинской стороны проникла «небольшая группа отморозков».
«Несколько дней назад небольшая группа отморозков из Украины проникла на территорию Белгородской области и совершила гнусное нападение на машину Минобороны, перевозящую продукты питания для российских военнослужащих», — написал Рамзан Кадыров в своём тг-канале.По его словам, спецтранспорт сопровождали два бойца, у которых было только табельное оружие. Диверсанты открыли огонь по ним, а потом покинули российскую территорию, сообщил глава Чечни.
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Мария Фирсова