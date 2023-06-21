Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успехах российских сил в районе Новомихайловки
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров поделился информацией о достижениях российских войск в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кадыров утверждает, что бойцы 20-й гвардейской дивизии успешно взяли под контроль ряд ключевых опорных точек вблизи населенного пункта. Это, по его словам, предоставило спецназу «Ахмат» широкие возможности для маневрирования.
Ранее Кадыров сообщил о потерях украинских формирований по всей линии боевого соприкосновения.
Кадыров утверждает, что бойцы 20-й гвардейской дивизии успешно взяли под контроль ряд ключевых опорных точек вблизи населенного пункта. Это, по его словам, предоставило спецназу «Ахмат» широкие возможности для маневрирования.
«Похоже, ранее нашумевшее контрнаступление ВСУ, о котором активно сообщали украинские и западные СМИ, быстро потеряло свою актуальность», — отметил Кадыров.Он также добавил, что сейчас «противник фокусируется на своем выживании», и вряд ли можно говорить о каких-либо ответных действиях со стороны врага.
Ранее Кадыров сообщил о потерях украинских формирований по всей линии боевого соприкосновения.
Артем Кузьмин