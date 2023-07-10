Кадыров: Спецназ «Ахмат» переброшен на Артемовское направление

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» в зоне СВО на Украине передислоцирован на Артемовское направление. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Спецназ «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения», — говорится в публикации.
Чеченский лидер также опубликовал кадры, на которых Алаудинов рассказывает о ситуации в Клещеевке.
«Сегодня поинтересовался у Алаудинова, как дела в населенном пункте Клещеевка, про который так часто говорили в последние дни и вокруг которого нагнетают обстановку украинские ЦИПСО. Апты Аронович тут же прислал видео и сопроводил сообщением: "Как раз еду оттуда, проверив несение службы нашими бойцами. Противник однозначно получит по зубам!" Потому и не суются, Апты Аронович, зубы берегут! УкроНАТО больше в интернете воюют за Клещеевку, чем на земле», — добавил Кадыров.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян