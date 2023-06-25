Кадыров высказался о мятеже Пригожина

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«Я полагал, что можно доверять некоторым людям, полагая, что их патриотизм и любовь к Родине искренни и глубоки. Но оказалось, что из-за личных амбиций, стремления к выгоде и высокомерия, люди способны пренебречь своей преданностью и любовью к своей стране», — выразил свою позицию Кадыров.
Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».