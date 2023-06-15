Кадыров заявил, что Марьинка скоро будет освобождена

Фото: сайт Кремля
Кадыров особенно подчеркнул, что бойцы спецназа «Ахмат» держат под контролем ход освобождения Марьинки, хотя украинские СМИ распространяют фейки, что чеченские бойцы покинули город.
⠀
«Совсем скоро, как только наши войска полностью овладеют этим населённым пунктом, обстрелы Петровского района Донецка прекратятся, так как артиллерия ВСУ просто не будет его досягать. Также это позволит приблизить окружение Авдеевки», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также рассказал, что в спецназе «Ахмат» есть не только чеченские бойцы, но и русские, и татары, и многие другие. Они принимаю участие в боевых действиях в Запорожской, Херсонской областях, ДНР, ЛНР. А недавно зашли и в Белгородскую область для защиты местного населения.
Ранее Кадыров заявил, что к охране российской границы в Белгородской области приступили бойцы батальона «Запад-Ахмат». По его словам, силы чеченских подразделений будут направлены на борьбу с диверсионными и разведывательными группами Украины.