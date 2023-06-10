Кадыров заявил о формировании двух новых полков для отправки в зону СВО

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«В нашем регионе из опытных бойцов сформировано два новых полка Министерства обороны «АХМАТ-Россия» и «АХМАТ-Чечня», которые совсем скоро отправятся в зону проведения СВО», - прокомментировал ситуацию Кадыров.
Напомним, как отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что ВСУ не удается прорвать российскую оборону из-за высокого профессионализма российских военных. По словам военного, Запад зря недооценивает российскую армию. Уже сейчас ВС РФ удалось уничтожить и вывести из строя натовские танки и бронемашины.
Ранее «Радио 1» сообщало, как бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что западная техника не помогает Вооруженным силам Украины достичь хоть сколько-нибудь значимых успехов в ходе контрнаступления.