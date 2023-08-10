Как служба в армии по контракту помогает в карьере, рассказал военный политолог Перенджиев

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2 августа российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды героям специальной военной операции в Екатерининском зале Кремля. Вот уже полтора года как наши храбрые военнослужащие защищают правду, честь и мир на полях СВО. При этом, попасть в ряды Вооруженных сил России возможно только одним единственным образом – заключив контракт с Министерством обороны.
Основные преимущества контрактной службы в армии России назвал военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, в интервью «Радио 1».
Напомним, Минобрнауки обязало государственные ВУЗы России оказывать следующие меры поддержки абитуриентам, имеющим статус участника СВО: предоставление материальной помощи, снижение стоимости обучения, предоставление рассрочки по договору об оказании платных образовательных услуг, обеспечение местом в общежитии. Причем, местом в общежитии бывших военных будут обеспечивать в приоритетном перед другими поступающими порядке.
Перенджиев подчеркнул, что помощь от государства оказывается не только самим военнослужащим, но и их семьям. Так, при поступлении в ВУЗ, дети участников СВО будут иметь такие же привилегии, как и их родители. К тому же, герои боевых действий могут претендовать на льготы по устройству детей в ясли, детские сады и школы.
Иными словами, специалист, поступающий на работу и имеющий статус участника СВО будет рассматриваться работодателем в приоритетном порядке, а также сможет достичь карьерного подъема гораздо быстрее, поскольку на самом старте будет иметь определенный трудовой стаж.
В подмосковном регионе Балашиха начал работу областной пункт отбора для желающих заключить контракт на военную службу. Пройти отбор может любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет, не имеющий серьезных противопоказаний по здоровью. Жителям других регионов, на время прохождения медкомиссии и подписания документов, будет предоставлено трехразовое питание и комфортные условия для проживания. Будущие контрактники, прежде чем принять решение, смогут бесплатно проконсультироваться с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. Успешно прошедших отбор снабдят всей необходимой экипировкой.
Чтобы начать контрактную службу в российской армии и получать все соответствующие выплаты, в том числе и воинскую прибавку к пенсии, необходимо зайти на сайт контрактмо.рф или позвонить по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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«Дают определенные льготы после увольнения из Вооруженных сил. Это и в вопросах медицинского обслуживания, и в поступлении на учебу, и в оплате коммунальных платежей», - рассказал эксперт.
Перенджиев подчеркнул, что помощь от государства оказывается не только самим военнослужащим, но и их семьям. Так, при поступлении в ВУЗ, дети участников СВО будут иметь такие же привилегии, как и их родители. К тому же, герои боевых действий могут претендовать на льготы по устройству детей в ясли, детские сады и школы.
«Самое главное здесь – статус участника боевых действий дает возможность поступать на государственную гражданскую службу и иметь преимущество в конкурсном отборе. Сразу при поступлении человеку засчитывается срок его военной службы и умножается в стаж минимум в полтора раза», - подчеркнул политолог.
Иными словами, специалист, поступающий на работу и имеющий статус участника СВО будет рассматриваться работодателем в приоритетном порядке, а также сможет достичь карьерного подъема гораздо быстрее, поскольку на самом старте будет иметь определенный трудовой стаж.
В подмосковном регионе Балашиха начал работу областной пункт отбора для желающих заключить контракт на военную службу. Пройти отбор может любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет, не имеющий серьезных противопоказаний по здоровью. Жителям других регионов, на время прохождения медкомиссии и подписания документов, будет предоставлено трехразовое питание и комфортные условия для проживания. Будущие контрактники, прежде чем принять решение, смогут бесплатно проконсультироваться с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. Успешно прошедших отбор снабдят всей необходимой экипировкой.
Чтобы начать контрактную службу в российской армии и получать все соответствующие выплаты, в том числе и воинскую прибавку к пенсии, необходимо зайти на сайт контрактмо.рф или позвонить по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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Евгения Парфентьева