Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Концерн «Калашников» применил в зоне СВО новую систему разведки «Квазимачта». Об этом сообщил президент организации Алан Лушников.
Он рассказал, что новая разработка представляет собой беспилотник, который работает по проводам с земли. Он питается электричеством от кабеля и связывается с теми, кто его запустил по специальным проводам, расположенным на земле. Кроме того, в его функции входит, помимо полёта, проведение видеонаблюдения в разных диапазонах, а также переброска необходимого оборудования тяжестью до двух килограмм.
Аппарат опробовали в боевой обстановке, он показал хороший результат, подчеркнул Лушников.
В планах у концерна предложить разработку государственному заказчику.
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Аппарат опробовали в боевой обстановке, он показал хороший результат, подчеркнул Лушников.
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Анастасия Чинкова