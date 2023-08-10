Канада отправила Украине бронемашины Senator

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о получении бронемашин Senator от Канады.
Telegram-канал Klymenko Time пишет, что бронемашины будут прикрывать украинские войска во время выполнения различных боевых задач. Подчёркивается, что Senator поможет сохранить тысячи жизней бойцов ВСУ.
Ранее сообщалось, что немецкий концерн будет ремонтировать танки Leopard для ВСУ. Немецкое правительство договорилось в концерном Rheinmetall о ремонте 30 танков Leopard для Украины.
The Guardian пишет, что 30 машин - это часть партии из 49 танков, приобретённых концерном у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Некоторые танки пребывают в таком плохом состоянии, что годятся только на то, чтобы разобрать их на запчасти.
Точные даты поставки танков не разглашаются из-за условий контракта, но может пройти около 6 месяцев, прежде чем танки смогут оказаться на поле боя.
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Ранее сообщалось, что немецкий концерн будет ремонтировать танки Leopard для ВСУ. Немецкое правительство договорилось в концерном Rheinmetall о ремонте 30 танков Leopard для Украины.
Точные даты поставки танков не разглашаются из-за условий контракта, но может пройти около 6 месяцев, прежде чем танки смогут оказаться на поле боя.
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Мария Фирсова