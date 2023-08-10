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Канада отправила Украине бронемашины Senator

10 августа 2023, 11:23

Фото: iStock/Olena_Z

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о получении бронемашин Senator от Канады.
Telegram-канал Klymenko Time пишет, что бронемашины будут прикрывать украинские войска во время выполнения различных боевых задач. Подчёркивается, что Senator поможет сохранить тысячи жизней бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн будет ремонтировать танки Leopard для ВСУ. Немецкое правительство договорилось в концерном Rheinmetall о ремонте 30 танков Leopard для Украины.


The Guardian пишет, что 30 машин - это часть партии из 49 танков, приобретённых концерном у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Некоторые танки пребывают в таком плохом состоянии, что годятся только на то, чтобы разобрать их на запчасти.

Точные даты поставки танков не разглашаются из-за условий контракта, но может пройти около 6 месяцев, прежде чем танки смогут оказаться на поле боя.

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#всу
#сво
#украина
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Экс-премьер Словакии Фицо: вооружение Украины не способствует разрешению конфликта
10 августа 2023, 11:04

Фото: iStock/Derek Brumby

Глава крупной оппозиционной партии Smer, экс-премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что последующее вооружение Украины только продолжает конфликт, а не способствует его решению. Об этом Фицо сообщил в своем видеообращении в соцсетях.
По словам Фицо, новое правительство Словакии, сформированное в результате выборов, должно коренным образом пересмотреть подход к конфликту на Украине, который на самом деле является конфликтом между РФ и США.

«Мы все знаем, что можем отправить на Украину оружие всего мира, но у этого конфликта нет военного решения», — заявил бывший премьер Словакии.

Он также добавил, что контрнаступление ВСУ оказалось не так успешно, как ожидали военнослужащие, несмотря на масштабную помощь, оказанную Киеву в виде современного оружия и обучения солдат.

Напомним, ранее врио главы региона Балицкий заявил, что средства радиоэлектронной борьбы в Запорожской области показали себя очень эффективными против дронов, которые Вооруженные силы Украины планировали использовать в качестве преимущества при контрнаступлении.

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#словакия
#спецоперация
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Пушилин: Российские военные выбили ВСУ из Урожайного в ДНР
10 августа 2023, 10:44

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские военные выбили ВСУ из Урожайного, где они смогли на некоторое время закрепиться, однако понесли потери и отступили. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что ВСУ не сразу смогли закрепиться в северной части Урожайного.

«Как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, также была задействована авиация, противник понес потери: техника там и осталась стоять», - рассказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Таким образом, по его словам, ВСУ вынуждены были вернуться на ранее занимаемые позиции. При этом в районе Старомайорского противнику не удаётся улучшить свои позиции. Там продолжаются боевые действия.

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#техника
#авиация
#всу
#вс рф
#пушилин
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Немецкий концерн будет ремонтировать танки Leopard для ВСУ
10 августа 2023, 10:43

Фото: iStock/huettenhoelscher

Немецкое правительство договорилось в концерном Rheinmetall о ремонте 30 танков Leopard для Украины.
The Guardian пишет, что 30 машин - это часть партии из 49 танков, приобретённых концерном у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Некоторые танки пребывают в таком плохом состоянии, что годятся только на то, чтобы разобрать их на запчасти.

Точные даты поставки танков не разглашаются из-за условий контракта, но может пройти около 6 месяцев, прежде чем танки смогут оказаться на поле боя.

Изначально концерн Rheinmetall планировал приобрести танки у швейцарской оборонной компании Ruag. Но после того, как Швейцария из-за своего закона о нейтралитете отказалась выдать разрешение на экспорт Leopard 1, пришлось искать альтернативные пути поставок.

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#танки
#германия
#ремонт
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Контрнаступление ВСУ провалилось из-за эффективных РЭБ
Балицкий: Средства РЭБ в Запорожской области оказались очень эффективны против дронов
10 августа 2023, 10:09

Фото: iStock/Sergafa

Средства радиоэлектронной борьбы в Запорожской области показали себя очень эффективными против дронов, которые Вооруженные силы Украины планировали использовать в качестве преимущества при контрнаступлении, заявил врио главы региона в интервью «РИА Новости».
«Мы же в начале июня ждали «контрнаступа». Так вот, мы очень опасались дронов. Нам обещали тысячную армаду дронов, которые пойдут и сметут все на своем пути. И тут один из факторов ПВО - РЭБ, радиоэлектронная борьба - настолько оказалась эффективна», - прокомментировал ситуацию Балицкий.  

Он также подчеркнул, что, если бы не российские передовые средства РЭБ – дроны ВСУ могли бы нанести большой ущерб.  

Сбитые дроны, которых, по словам Балицкого, в Запорожской области целые горы, с человеческий рост, позже разбирают на запчасти.

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#контрнаступление
#всу
#запорожская область
#беспилотник
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На Крымском мосту приостановлено движение
10 августа 2023, 09:56

Фото: iStock/Leonid_Eremeychuk

Движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрыли.
Об этом пишет Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
 
«Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - указано в сообщении.
Причина перекрытия движения не сообщается. После атаки ВСУ на Крымский мост в июле движение по мосту временно приостанавливают почти каждый день.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что минувшей ночью российский флот совместно с силами противовоздушной обороны отразили атаку 11 вражеских беспилотников.

«Этой ночью наш флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку вражеских БПЛА над морем на подлете к Севастополю. 9 БПЛА были заглушены РЭБ, 2 - сбиты ПВО», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, на данный момент продолжается контроль сложившейся обстановки.

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#крымский мост
#всу
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Пушилин: ВСУ увеличили количество обстрелов кассетными боеприпасами
10 августа 2023, 09:53

Фото: сайт Кремля

ВСУ увеличили обстрел кассетными боеприпасами территории ДНР, увеличив число жертв среди мирного населения. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин.
«Противник увеличил количество используемых кассетных боеприпасов, в первую очередь это коснулось, безусловно, гражданского населения. В последние дни под обстрелы помимо Донецка, Горловки, Ясиноватой попал и Шахтерск, город, который находится в тылу», - рассказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По его словам, в результате украинских обстрелов есть погибшие среди мирного населения. По мнению врио главы ДНР, ВСУ, не имея успехов на линии соприкосновения, пытаются нанести максимум ущерба гражданскому населению, чтобы отчитаться перед своими союзниками.

Накануне стало известно, что При очередном обстреле Донецка со стороны украинских войск в Петровском районе погибла четырехлетняя девочка.

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#погибшие
#город
#боеприпасы
#девочка
#днр
#всу
#пушилин
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ВСУ пытались атаковать крымский аэродром в Новофедоровке
10 августа 2023, 08:59

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Попытка атаки была предпринята около 5 утра 10 августа.
Baza сообщает, что силы ПВО предотвратили атаку. Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российский флот во взаимодействии с силами ПВО отразили атаку беспилотников над морем на подлете к Севастополю. 9 из них заглушили силами радиоэлектронной борьбы, а еще 2 сбили ПВО.

Ранее в Курской области дрон-камикадзе ВСУ совершил атаку на комбинат по переработке зерна. Очередная неудачная атака на регион случилась накануне вечером.

В пятом часу боевой БПЛА прилетел с украинской стороны в посёлок Тёткино Глушковского района, который находится в 2 км от границы. Беспилотник рухнул и взорвался на территории мелькомбината. Никто не пострадал. Разрушений также удалось избежать.

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#всу
#дрон
#бпла
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В Курской области дрон-камикадзе ВСУ совершил атаку на комбинат по переработке зерна
10 августа 2023, 08:31

Фото: iStock/NatureNow

Очередная неудачная атака на регион случилась накануне вечером.
Shot пишет, что в пятом часу боевой БПЛА прилетел с украинской стороны в посёлок Тёткино Глушковского района, который находится в 2 км от границы.
 
Беспилотник рухнул и взорвался на территории мелькомбината. Никто не пострадал. Разрушений также удалось избежать.

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что минувшей ночью российский флот совместно с силами противовоздушной обороны отразили атаку 11 вражеских беспилотников.

«Этой ночью наш флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку вражеских БПЛА над морем на подлете к Севастополю. 9 БПЛА были заглушены РЭБ, 2 - сбиты ПВО», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, на данный момент продолжается контроль сложившейся обстановки.

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#бпла
#беспилотник
#всу
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Марочко заявил о продвижении ВС РФ на Купянском направлении
10 августа 2023, 08:24

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На Купянском российские войска продолжают успешно продвигаться вперед. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«С начала текущей недели, в ходе боевых действий на Купянском направлении ВС РФ заняли до 20 опорных пунктов, и порядка 15 наблюдательных постов противника», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в районе населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Новоселовское в ходе наступления ВС РФ значительно улучшили своих штурмующих подразделений. Кроме того, российские военные смогли занять более выгодные позиции. Марочко добавил, что российские силы освободили от ВСУ несколько населенных пунктов в Харьковской области и отодвинули вражескую артиллерию от границ ЛНР.

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