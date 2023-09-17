Канада выделит 24 млн долларов на поставки Украине средств ПВО

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Канада выделит порядка 24 миллионов долларов на поставки средств ПВО Украине. Об этом сообщается на сайте правительства североамериканской страны, где опубликовано заявление от имени министра национальной обороны Билла Блэра.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что западные страны должны сохранять хорошие отношения с Россией. По его словам, важно добиться взаимопонимания и терпимости. Также Ниинистё отметил, что поставки вооружения Украине могут привести к непоправимым последствиям.
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Анастасия Чинкова