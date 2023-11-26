Канал «Военная хроника» сообщил о ракетном ударе ВС РФ по Полтавской области

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Российские дроны «Герань-2» и крылатые ракеты Х-59 атакуют ряд объектов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Полтавской области, включая военный аэродром Миргород, где базировалась 831-я бригада тактической авиации ВСУ. Об этом 26 ноября пишет Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские мониторинговые каналы.
Собеседник агентства ТАСС, который стал очевидцем происходящих событий, отметил, что взрывы были слышны в Голосеевском районе Киева, в центре города, а также в районе международного аэропорта Жуляны.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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