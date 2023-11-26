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Канал «Военная хроника» сообщил о ракетном ударе ВС РФ по Полтавской области

26 ноября 2023, 00:38
Фото: iStock/Vitalii_Rud

Фото: iStock/Vitalii_Rud

Российские дроны «Герань-2» и крылатые ракеты Х-59 атакуют ряд объектов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Полтавской области, включая военный аэродром Миргород, где базировалась 831-я бригада тактической авиации ВСУ. Об этом 26 ноября пишет Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские мониторинговые каналы.

Вооружённые силы России в субботу, 25 ноября, нанесли ряд массированных ударов по территории Киева. Для этого использовались беспилотники «Герань-2». В результате атаки были повреждены ЛЭП, что повлекло за собой отключение света в центральной части столицы. Также наблюдались перебои в работе киевского метрополитена.

Собеседник агентства ТАСС, который стал очевидцем происходящих событий, отметил, что взрывы были слышны в Голосеевском районе Киева, в центре города, а также в районе международного аэропорта Жуляны.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#вооружённые силы рф
#украина
#ракета
#сво
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В районе киевского аэропорта раздались взрывы
ТАСС: в районе аэропорта Жуляны в Киеве раздались взрывы
25 ноября 2023, 19:55

Фото: iStock/RamonCast

В нескольких районах Киева слышны взрывы, в том числе, около международного аэропорта Жуляны. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что Вооружённые силы России в субботу, 25 ноября, нанесли ряд массированных ударов по территории Киева. Для этого использовались беспилотники «Герань-2». Сообщалось, что в результате атаки были повреждены ЛЭП, что повлекло за собой отключение света в центральной части столицы. Также наблюдались перебои в работе киевского метрополитена. 

Собеседник агентства, который стал очевидцем происходящих событий, отметил, что взрывы были слышны в Голосеевском районе Киева, в центре города, а также в районе аэропорта Жуляны. 

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ВС РФ впервые атаковали Киев чёрными дронами
Спикер ВВС Украины Игнат: РФ впервые атаковала Киев чёрными БПЛА «Герань-2»
25 ноября 2023, 19:43

Фото: iStock/vadimrysev

Россия впервые атаковала Киев чёрными дронами «Герань-2», в производстве которых используется карбон. Об этом сообщил спикер ВВС Украины Юрий Игнат, чьи слова приводит украинское издание «Страна.ua».
Он рассказал, что российская сторона начала применять карбон при производстве беспилотников. Это вещество способно поглощать радиолокационный сигнал, что создаст серьёзные трудности для работы систем ПВО. 

Также отмечается, что прошлой ночью ВС РФ впервые применили эти беспилотники для атаки на украинскую столицу. Новые дроны окрашены в чёрный цвет, чтобы их не было видно на фоне ночного неба. 

Массированная атака ВС РФ на Киев привела к тому, что в центральной части города почти 200 домов остались без света, наблюдались перебои в работе метрополитена. 

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Financial Times: Боевой дух на Украине низкий
25 ноября 2023, 19:42

Фото: istockphoto/zabelin

На Украине упал боевой дух и существует недостаток военных.
Желающих идти в военкомат в преддверии зимы нет, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на своего корреспондента Криса Миллера.

«Никто не вскакивает с дивана, чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом», - сказал Крис Миллер.
По словам корреспондента, на Украине опасаются возвращения к власти Дональда Трампа. 

Сообщалось, что Россия готова к переговорам, но уже с учетом новых территориальных реалий. Об этом сказал РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.

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МО: российская ПВО сбила два МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области за сутки
25 ноября 2023, 17:10

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 , 18 дронов и один снаряд РСЗО HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что истребители были уничтожены неподалёку от населённых пунктов Першотравенск и Брагиновка в Днепропетровской области. 

А реактивный снаряд HIMARS и 18 беспилотников были перехвачены на территориях ДНР, ЛНР и Херсонской области. 

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли массированные удары по Киеву. В результате обстрела центральная часть города осталась без света из-за повреждения магистральных воздушных линий энергопередачи и линий распределения. 

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#россия
#пво
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Маск отреагировал на катастрофу в США из-за помощи Украине
Маск считает пугающим дефицит боеприпасов в США из-за помощи Украине
25 ноября 2023, 16:43

Фото: iStock/Olena_Z

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал одним словом пост бизнесмена Дэвида Сакса.
Он заявил, проблема нехватки снарядов у США из-за помощи Украине, до сих пор не решена. 

«О дефиците боеприпасов в США впервые было написано год назад. Мы до сих пор не решили эту проблему. Деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки», —такой пост написал Сакс.
«Пугающе», —прокомментировал данное заявление Маск. 
Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что Россия готова к переговорам, но уже с учетом новых территориальных реалий, пишет РИА Новости.

Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.

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#илон маск
#сша
#украина
#сво
#новости
#политика
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Зеленский отменой выборов лишил украинцев прав, заявили в США
Полковник Макгрегор: Зеленский лишил украинцев почти всех прав, отменив выборы
25 ноября 2023, 14:14

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский своей политикой лишил украинцев всех прав. Об этом в соцсети X сообщил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Эксперт пояснил, что права украинцев ущемлены из-за ряда решений Зеленского. Так ранее стало известно, что выборы всех форматов, которые планировались в 2024 году, были отменены. 

Запрет на действие Украинской православной церкви (УПЦ) на территории государства также является ущемлением прав граждан, в частности, верующих. 

Также полковник добавил, что Служба безопасности Украины (СБУ) активно ликвидирует всех, кто становится неугодным нынешнему правительству. 

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#владимир зеленский
#украина
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#выборы
#права
#политика
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В Совфеде объяснили, почему Киев не пошёл на перемирие ещё весной 2022 года
Член Совфеда Цеков: Киев не пошёл на перемирие с РФ в 2022 из-за неопытности
25 ноября 2023, 13:50

Фото: iStock/Diy13

Украинское правительство не пошло на перемирие с Россией весной 2022 года из-за нехватки опыта. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
По его словам, у власти на Украине стоят случайные и неглубокие люди, которые не разбираются в глобальных процессах. 

Также Цеков отметил, что украинское правительство слишком преувеличивает собственные успехи, принимая сиюминутные тактические удачи за успехи стратегических масштабов. 

Кроме того, политик добавил, что многие украинские политические деятели начинают осознавать неправильность принятого в прошлом году решения и жалеют о том, что сразу не пошли на заключение мирного договора. 

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#украина
#россия
#переговоры
#конфликт
#правительство
#совет федерации
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Слуцкий заявил, что киевский режим ищет пути отхода
25 ноября 2023, 13:24

Фото: kremlin.ru

Киевский режим ищет пути отхода.
Россия готова к переговорам, но уже с учетом новых территориальных реалий, сказал РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.

«Очевидно, что неонацистский режим ищет пути отхода. Ещё не поздно вернуться на переговорный путь, российская сторона неоднократно говорила, что к этому готова. Но только теперь при других условиях, с учетом новых территориальных реалий», - сообщил Леонид Слуцкий.
По словам Слуцкого, в прошлом году мирный договор был фактически подготовлен. Его нужно было парафировать и подписать. По данным Слуцкого, Россия в знак доброй воли вывела войска с киевского и черниговского направления. 

«И что? Киевский режим и его западные кукловоды в ответ - и это мы сегодня понимаем всё более отчетливо - устроили провокацию в Буче и заявили, что будут воевать с целью победить Россию на поле боя», - вспоминает события прошлого Слуцкий.
Ранее сообщалось, что Великобритания рассчитывает на продолжительный конфликт на Украине, поскольку имеет большие планы на Центральную Азию. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал турецкий аналитик Энгин Озер. По его мнению, власти Британии хотят, чтобы Россия затратила все свои силы на Украине и уже не смогла помочь Азии.

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#украина
#россия
#переговоры
#новости
#политика
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На Украине сообщили о повреждении магистральных ЛЭП после атаки беспилотников
«Укрэнерго»: на Украине после взрывов повреждены магистральные ЛЭП
25 ноября 2023, 12:25

Фото: iStock/TebNad

В Киеве и Киевской области в результате атаки беспилотников повреждены магистральные воздушные линии энергопередачи и линии распределения. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «Укрэнерго».
Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в регионе. 

В компании призвали жителей украинской столицы и пригорода не перегружать сети энергоснабжения и начать экономить электроэнергию. 

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что за эти сутки на территории Киева прогремело большое количество взрывов. На данный момент зафиксировано три серии обстрелов. Они вызваны массированной атакой российских беспилотников. 

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#энергетика
#беспилотник
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