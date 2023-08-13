Канчиан: Успешное наступление ВС РФ на Харьков станет большой проблемой для ВСУ

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Успешное наступление российских войск в Харьковской области станет сильным ударом по Киеву. Об этом в интервью The Hill сообщил американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.
Ранее сообщалось, что российские войска успешно подходят к Купянску в Харьковской области. В связи с этим украинские власти приступили к эвакуации мирного населения.
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Анастасия Чинкова