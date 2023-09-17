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Канцлер Германии Шольц рассказал, при каком условии возможны переговоры России и Украины

Шольц: переговоры возможны после полного вывода ВС РФ с Украины
17 сентября 2023, 19:04
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Вывод российских военных с территории Украины является главным условием для начала переговоров между странами. Об этом в ходе федерального конгресса профсоюза Verdi заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, призывы немедленно начать переговоры циничны, поскольку Украину призывают идти на мирное урегулирование конфликта в то время, как по её территории перемещаются российские военные и боевая техника.

Ранее Шольц отказался пожимать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Тем самым он пытался показать «изолированность» от Москвы, а на деле продемонстрировал лишь слабость.

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#олаф переговоры
#олаф украина
#россия
#военные
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Российский боец рассказал о дерзком налете на опорный пункт ВСУ
17 сентября 2023, 19:27

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Шесть российских разведчиков гвардейской танковой армии произвели дерзкий налет на один из трех опорных пунктов ВСУ в тылу на Харьковском направлении. Об этом рассказал один из бойцов, участвовавших в вылазке.
В беседе с РИА Новости солдат рассказал, что сначала была проведена подготовка, бойцы изучили местность и возможные подходы. Для нападения был выбран опорный пункт, находящийся посередине между двумя другими, на расстоянии примерно 700 метров от расположенных справа и слева. С помощью дрона разработали маршрут и ночью выдвинулись на исходную позицию.

Атаковать было решено днем, что стало полной неожиданностью для боевиков ВСУ. Как рассказал российский боец, на украинских позициях были отрыты  отдельные ячейки, каждую из которых должен был занимать военнослужащий. Вместо этого расслабившиеся и не ожидавшие атаки украинцы собрались все в одном блиндаже, что их и погубило. Четверо были убиты на месте, еще двоих подстрелили, когда они пытались бежать. Российские воины без потерь и с трофеями вернулись на свои позиции.

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#подготовка
#маршрут
#всу
#солдат
#дрон
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Spiegel: Российские минные поля стали непреодолимым препятствием для ВСУ
17 сентября 2023, 18:19

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Украинские военнослужащие жалуются, что не могут справиться с российскими минами. Минные заграждения, част созданные с помощью дистанционного минирования, становятся непреодолимым препятствием для ВСУ при попытках наступления.
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на украинских военных. Украинцы рассказывают, что западные инструкторы советуют им объезжать минные поля, но сделать это совершенно нереально. Даже если саперам удается сделать небольшой проход и обезвредить часть мин, на их месте тут же появляются новые. Российские военные иногда выливают на минные поля горючую жидкость. Во время попыток разминирования достаточно  пары артиллерийских снарядов или ракет, чтобы вся территория превратилась в огненный ад, в котором гибнут солдаты ВСУ.

Украинские военные хирурги также подтверждают, что наибольшее количество поступающих к ним раненых пострадали именно от мин. Военнослужащие ВСУ признают, что перед началом контрнаступления недооценили противника. Они не ожидали, что российские солдаты сумеют настолько хорошо подготовиться к обороне, а минные поля иногда не дают украинским военным даже доехать до российских позиций, не говоря уже о том, чтобы атаковать их.

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#военные
#солдаты
#всу
#украина
#мина
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Канада выделит 24 млн долларов на поставки Украине средств ПВО
17 сентября 2023, 17:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канада выделит порядка 24 миллионов долларов на поставки средств ПВО Украине. Об этом сообщается на сайте правительства североамериканской страны, где опубликовано заявление от имени министра национальной обороны Билла Блэра.
Уточняется, что средства пойдут в международное партнёрство под руководством Великобритании, созданное в июне 2023 года. В него также входят США, Дания и Нидерланды. Организация занимается поставками Украине средств ПВО.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что западные страны должны сохранять хорошие отношения с Россией. По его словам, важно добиться взаимопонимания и терпимости. Также Ниинистё отметил, что поставки вооружения Украине могут привести к непоправимым последствиям.

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Экс-глава Кучмы Соскин призвал украинцев готовиться к катастрофе
Экс-глава Кучмы Соскин: города Украины останутся без света и воды
17 сентября 2023, 16:38

Фото: iStock/3sbworld

Если конфликт на Украине не завершится, крупные города страны рискуют остаться без электроэнергии и водоснабжения. Об этом в своём YouTube-канале сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он отметил, что такие города как Киев, Львов, Харьков, Днепропетровск и другие могут остаться без света, воды, тепла и канализации. Соскин предупредил жителей и призвал готовиться к худшему.

Причиной этому станет потеря Украиной Запорожской АЭС и Каховской ГЭС. В след за этим последует упадок мощностей других украинских станций.

Российские военные начали наносить удары по объектам энергетики, оборонной промышленности и т.д. в октябре прошлого года. Это является ответной мерой на совершение террористической атаки ВСУ по Крымскому мосту. 

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#электричество
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ уничтожили лучшие бригады ВСУ, подготовленные НАТО
Джонсон: Россия справилась с лучшими бригадами ВСУ, которых готовили НАТО
17 сентября 2023, 15:58

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные уничтожили лучшие бригады ВСУ, которые в течение девяти лет подготавливали специалисты НАТО. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он уточнил, что это были опытные, хорошо подготовленные отряды, которые состояли не из людей, взятых с улицы. Однако России удалось справиться с ними.

Джонсон добавил, в начале СВО страны Запада были уверены с подготовке и силе украинской армии, она считалась лучшей в Европе. Но они не учли высокую подготовку российских войск, которым удалось одержать верх.

В заключение экс-аналитик ЦРУ заявил, что в настоящее время Украина вынуждена создавать новую армию, но уже не из подготовленных солдат, а из пенсионеров и условно пригодных к службе людей. 

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#нато
#россия
#сво
#военные
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Немецкий журналист Эверт призвал не выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ
Журналист Эверт: Германия не должна выдавать Киеву беженцев для участия в СВО
17 сентября 2023, 15:08

Фото: iStock/photosvit

Германии стоит отказаться от выдаче Украине беженцев для службы в ВСУ. Об этом в эфире Deutschlandfunk заявил шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт.
Он отметил, что Украина поступает неправильно, требуя от стран Евросоюза возвращения беженцев на родину с целью отправить их в зону СВО. Такая тактика ограничивает свободу граждан, что недопустимо со стороны государства. 

В связи с этим, Эверт призвал правительство Германии не выдавать беженцев Украине, чтобы не нарушать их права.

Ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Венгрия не намерена передавать Украине беженцев для службы в ВСУ. 

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#германия
#украина
#всу
#беженцы
#сво
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Сальдо заявил о взятии в плен украинских военнослужащих в Херсонской области
Сальдо: восемь украинских военнослужащих взяты в плен ВС РФ
17 сентября 2023, 14:04

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российские военные взяли в плен восемь военнослужащих ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что украинские военные всё чаще начали осознавать, что их правительству они не нужны, а их жизни ни для кого не имеют значения. А попадая в плен к России, они остаются в живых.

Сальдо также отметил, что один из военкомов, находящийся на подконтрольной Украине территории, заявил, что их общего числа мобилизованных прошлой осенью украинцев до сих пор находятся на фронте лишь 10%. Остальные из них либо погибли, либо остались инвалидами. По словам врио главы Херсонской области, вероятность умереть или остаться калекой в рядах ВСУ достигает 90%.

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#владимир сальдо
#херсонская область
#украина
#россия
#военные
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Лавров сообщил, кто на самом деле управляет конфликтом на Украине
Ларов: США, управляя конфликтом на Украине, хотят нанести поражение России
17 сентября 2023, 13:42

Фото: iStock/rarrarorro

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликтом на Украине управляют США. Об этом он сообщил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
Лавров утверждает, что США, поставляя Украине вооружение, обостряют конфликт и тем самым действуют против РФ. В планах у Вашингтона – нанести стратегическое поражение России. Всё это говорит о том, что США управляют этой ситуацией, именно от их действий зависит её исход. 

Данное заявление было сделано в ответ на анонсированные США поставки более дальнобойных ракет Украине. Речь идёт о ракетах ATACMS, способных достигать до 300 километров. В настоящее время идут дополнительные переговоры по осуществлению этих поставок.

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#сша
#украина
#сергей лавров
#россия
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Минобороны: Российские войска отразили атаку противника в районе Работино
17 сентября 2023, 13:37

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об очередной атаки противника в районе населенного пункта Работино. Потери ВСУ составили до 140 человек.
За прошедшую неделю российские военнослужащие отразили уже не менее двух десятков атак украинских боевиков в районе Работино и Вербового на Запорожском направлении. Противник снова и снова идет вперед, не считаясь с потерями. Из-за большой убыли в живой силе украинское командование было вынуждено отвести в тыл 82-ю десантно-штурмовую бригаду для пополнения и восстановления боеспособности.

Накануне, 16 сентября, части Вооруженных сил РФ контратаковали северо-восточнее села Работино  и вернули под свой контроль часть ранее утраченных позиций. Уже сегодня, 17 сентября, в районе Новоданиловки Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

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Достижения.рф