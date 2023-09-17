Канцлер Германии Шольц рассказал, при каком условии возможны переговоры России и Украины

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Вывод российских военных с территории Украины является главным условием для начала переговоров между странами. Об этом в ходе федерального конгресса профсоюза Verdi заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Ранее Шольц отказался пожимать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Тем самым он пытался показать «изолированность» от Москвы, а на деле продемонстрировал лишь слабость.
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Анастасия Чинкова